Тимошенко: Янукович хоче конституційно закріпити авторитаризм

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що новим законом про всеукраїнський референдум Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче конституційно закріпити авторитаризм в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції. (УНІАН: 3 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про всеукраїнський референдум").

«Якщо ви вичитаєте цей закон, то ви побачите, що в ньому виписано подальшу справжню стратегію ЯНУКОВИЧА. В цьому законі про проведення всенародних референдумів він передбачив, що саме всенародно може прийматися нова редакція Конституції і вноситися зміни до Конституції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, це “знаковий” законопроект, який прокладає шлях В.ЯНУКОВИЧУ не створювати законну більшість у парламенті, не переконувати суспільство в «своїх справжніх намірах і програмах».

«Я думаю, що закон про референдум має, в тому числі, на меті завуальоване, як завжди, і прикрите добрими гаслами прийняття такої Конституції на всенародному референдумі, яка, по суті справи, вже конституційно закріпить абсолютний авторитаризм в нашій державі», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що опозиції треба виходити на пряме спілкування з суспільством для того, щоб не допустити винесення на референдум Конституції в редакції В.ЯНУКОВИЧА.