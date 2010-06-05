З Лужкова зняли заборону на в'їзд до України

08:48, 05 червня 2010
Політика
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У липні, мабуть, приїде

Україна зняла з мера Москви Юрія Лужкова статус персони нон-грата, - про це в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» розповів російський сенатор Олег Толкачов. Лужкову не просто дозволено в`їзд в країну, тепер він бажаний гість в Україні, - наголосив Толкачов.

За даними Радіо "Свобода", про це в телефонній розмові московському міському голові повідомив президент України Віктор Янукович. Мер Москви може відвідати Київ в липні.

Рішення про заборону Лужкову в`їжджати до України було оголошене Службою безпеки України в травні 2008 року після того, як той заявив, що  Севастополь має бути повернений Росії.

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