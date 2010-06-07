Ульянченко зізналася, що вона таки «мама олігархів»
08:15, 07 червня 2010Політика
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"Тому що я їх перевиховую..."
Екс-глава секретаріату президента Віра Ульянченко заявила, що "перевиховує олігархів".
Про це вона сказала в програмі "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.
Ульянченко зазначила, що займається "благодійним залученням інвестицій".
"Тут я з вами згодна, що ви мене називаєте "матір`ю олігархів", тому що я їх перевиховую", - сказала екс-чиновник.
"Я вважаю, що ця територія - територія нашої держави - не повинна бути для них предметом просто заробляння грошей. Вони повинні відчувати відповідальність", - заявила вона.
Відповідаючи на питання, хто з олігархів піддається перевихованню, Ульянченко сказала: "Все піддаються, коли треба. Всі".
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