Ульянченко зізналася, що вона таки «мама олігархів»

Екс-глава секретаріату президента Віра Ульянченко заявила, що "перевиховує олігархів".

Про це вона сказала в програмі "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

Ульянченко зазначила, що займається "благодійним залученням інвестицій".

"Тут я з вами згодна, що ви мене називаєте "матір`ю олігархів", тому що я їх перевиховую", - сказала екс-чиновник.

"Я вважаю, що ця територія - територія нашої держави - не повинна бути для них предметом просто заробляння грошей. Вони повинні відчувати відповідальність", - заявила вона.

Відповідаючи на питання, хто з олігархів піддається перевихованню, Ульянченко сказала: "Все піддаються, коли треба. Всі".

Українська правда