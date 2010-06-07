Держдума РФ готова ратифікувати угоду про демаркацію кордону з Україною

Держдума Росії готова ратифікувати угоду про демаркацію українсько-російського кордону.

Про це УНІАН повідомив голова Комітету Держдуми з економічної політики і підприємництва Євген ФЕДОРОВ.

«Зараз цей документ в уряді, а точніше - в МЗС РФ і готується до ратифікації. Процедура ратифікації відбудеться відразу після того, як МЗС і уряд підготують проект до внесення до Державної думи», - сказав Є.ФЕДОРОВ.

За його словами, підготовка таких документів зазвичай займає кілька місяців. «Це залежить не від Держдуми, а від уряду. Зазвичай підготовка займає кілька місяців, але уряд може це й прискорити, як це було з ратифікацією угоди щодо ЧФ РФ», - сказав він.

Є.ФЕДОРОВ повідомив, що Держдума зацікавлена в тому, щоб усі договори були якнайшвидше ратифіковані.

Російський депутат також упевнений, що сторони знайдуть компромісне рішення щодо демаркації російсько-українського кордону в Азовському морі та Керченській протоці.

«У даному випадку дуже важлива політична воля, що дозволяє провести інтенсивне обговорення і знайти рішення, яке всіх влаштовує», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Києві в рамках офіційного візиту до України Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА міністри закордонних справ України і РФ Костянтин ГРИЩЕНКО і Сергій ЛАВРОВ підписали угоду про демаркацію українсько-російського державного кордону.