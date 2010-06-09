Немирю цікавить, як Азаров рахував 40% від неназваної суми

Кабінет міністрів України під керівництвом Миколи АЗАРОВА використовує американську компанію Trout Cacheris, PLLC для тиску на політичних опонентів.

Про це заявив заступник голови ВО «Батьківщина», екс-віце-прем‘єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, компанія Trout Cacheris, PLLC не здатна провести аудит діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки за офіційною інформацією Посольства США в Україні вона не є аудиторською компанією. Г.НЕМИРЯ стверджує, Trout Cacheris спеціалізується на судових справах, не має репутації у світі аудиторів та не має у своєму штаті людей, які спеціалізуються на податковому або бюджетному консультуванні.

«Сьогодні це фактично було визнано Trout Cacheris, коли засновник компанії Плато КАЧЕРІС заявив, що в Україні він «буде займатися розслідуванням, а не аудитом». Дуже показова заява з огляду на те, що уряд України офіційно залучив Trout Cacheris, PLLC для проведенням саме аудиту, про що йдеться в постанові КМУ №334 від 5 травня 2010 року», - додав він.

Г.НЕМИРЯ також підкреслив, що про непрозорість дій влади щодо аудиту свідчить той факт, що як чинний уряд, так і представники Trout Cacheris, PLLC, які вже прибули до України, відмовляються оприлюднити вартість послуг цього аудиту, натомість постанова Kабміну говорить, що «попередня оплата послуг з проведення аудиту здійснюється в розмірі, що не перевищує 40 відсотків їх вартості».

«Особливо кричущим це є на тлі закликів уряду до прозорості та боротьби з корупцією. АЗАРОВ використовує гроші бюджету, народні гроші, гроші українських платників податків для оплати переслідування лідера опозиції», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

Опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необгрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН П.КАЧЕРІС заявив, що юридична фірма Trout Cacheris розпочала розслідування діяльності попереднього українського уряду.

«Ми не ставимося упереджено ні до якого українського діяча і поки що не можемо сказати, до кого може бути пред`явлене звинувачення. Розслідувати будемо витрачання державних коштів за останні 3-4 роки, як я собі це уявляю», - зазначив юрист.

Він також наполягає на тому, що це саме розслідування, а не аудит. За його словами, метою аудиту є виявлення фактів нецільового використання коштів, винних у цьому, і куди були направлені ці гроші. Заплановано, що аудит триватиме не довше кілька місяців.

Довідка УНІАН. Юридична фірма Trout Cacheris займається розслідуваннями з відмивання грошей як у комерційних, так і в державних організаціях. Зокрема, партнер компанії П.КАЧЕРІС займався розслідуванням у справі Вотергейтського скандалу (1972-1974 рр.), який закінчився відставкою Президента США Річарда НІКСОНА, а також розслідуванням у справі екс-Президента США Білла КЛІНТОНА, причетного до сексуального скандалу, який привів до імпічменту Б.КЛІНТОНА.