Немирю цікавить, як Азаров рахував 40% від неназваної суми
Так аудит чи розслідування?
Кабінет міністрів України під керівництвом Миколи АЗАРОВА використовує американську компанію Trout Cacheris, PLLC для тиску на політичних опонентів.
Про це заявив заступник голови ВО «Батьківщина», екс-віце-прем‘єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
За його словами, компанія Trout Cacheris, PLLC не здатна провести аудит діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки за офіційною інформацією Посольства США в Україні вона не є аудиторською компанією. Г.НЕМИРЯ стверджує, Trout Cacheris спеціалізується на судових справах, не має репутації у світі аудиторів та не має у своєму штаті людей, які спеціалізуються на податковому або бюджетному консультуванні.
«Сьогодні це фактично було визнано Trout Cacheris, коли засновник компанії Плато КАЧЕРІС заявив, що в Україні він «буде займатися розслідуванням, а не аудитом». Дуже показова заява з огляду на те, що уряд України офіційно залучив Trout Cacheris, PLLC для проведенням саме аудиту, про що йдеться в постанові КМУ №334 від 5 травня 2010 року», - додав він.
Г.НЕМИРЯ також підкреслив, що про непрозорість дій влади щодо аудиту свідчить той факт, що як чинний уряд, так і представники Trout Cacheris, PLLC, які вже прибули до України, відмовляються оприлюднити вартість послуг цього аудиту, натомість постанова Kабміну говорить, що «попередня оплата послуг з проведення аудиту здійснюється в розмірі, що не перевищує 40 відсотків їх вартості».
«Особливо кричущим це є на тлі закликів уряду до прозорості та боротьби з корупцією. АЗАРОВ використовує гроші бюджету, народні гроші, гроші українських платників податків для оплати переслідування лідера опозиції», - сказав Г.НЕМИРЯ.
Як повідомляв УНІАН, 13 травня уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) про проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.
Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.
Опозиція вважає, що влада використовуватиме будь-які результати аудиту фінансово-господарської діяльності попереднього уряду для необгрунтованих звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.
Сьогодні на прес-конференції в УНІАН П.КАЧЕРІС заявив, що юридична фірма Trout Cacheris розпочала розслідування діяльності попереднього українського уряду.
«Ми не ставимося упереджено ні до якого українського діяча і поки що не можемо сказати, до кого може бути пред`явлене звинувачення. Розслідувати будемо витрачання державних коштів за останні 3-4 роки, як я собі це уявляю», - зазначив юрист.
Він також наполягає на тому, що це саме розслідування, а не аудит. За його словами, метою аудиту є виявлення фактів нецільового використання коштів, винних у цьому, і куди були направлені ці гроші. Заплановано, що аудит триватиме не довше кілька місяців.
Довідка УНІАН. Юридична фірма Trout Cacheris займається розслідуваннями з відмивання грошей як у комерційних, так і в державних організаціях. Зокрема, партнер компанії П.КАЧЕРІС займався розслідуванням у справі Вотергейтського скандалу (1972-1974 рр.), який закінчився відставкою Президента США Річарда НІКСОНА, а також розслідуванням у справі екс-Президента США Білла КЛІНТОНА, причетного до сексуального скандалу, який привів до імпічменту Б.КЛІНТОНА.