Лідери регіональних ”Самооборон” мають обиратися

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО планує провести вибори лідерів осередків «Народної самооборони» в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції у Львові.

За його словами, «Народна самооборона» приймає в свої ряди всіх, хто готовий боротися за поліпшення свого життя, а потім жителі кожного регіону визначать, кому вони найбільше довіряють, і таким чином визначать свого лідера.

«Наймуть на роботу свого активіста», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день ще не визначений остаточний механізм такого відбору.