Луценко подав у відставку з посади радника Президента

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО написав заяву про звільнення з посади радника Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції у Львові.

«Я особисто в середу написав заяву з проханням звільнити мене з посади радника Президента, аби пан МОРОЗ не переживав про застосування мною адміністративного ресурсу», - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО також ще раз наголосив на тому, що Громадянський рух ”Народна самооборона” не є новою політичною партією і не стане нею навіть, якщо буде оголошено дострокові парламентські вибори. Лідер “Народної самооборони” зазначив: “ми є громадською організацією і хочемо нею залишитися. Головне для нас змусити діючу владу працювати на суспільство. Якщо влада не захоче працювати на людей, то треба буде змінювати правила гри – приймати нову Конституцію”.

В рамках презентації проекту “Народна самооборона”, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що перед “Народною самообороною” першочергово стоять чотири завдання: «Примусити політиків виконувати свої обіцянки. Необхідність укладення нового суспільного договору щодо пере заснування - “перезавантаження” України, як держави. Новий суспільний договір – це нова Конституція, бо стара не дає відповіді на існуючі виклики. Також необхідно прийняти новий закон про вибори, який передбачатиме пропорційну виборчу систему з відкритими списками. Третє завдання – “Народна самооборона” повинна стати методом пошуку нових особистостей для України. І головне завдання – оборона економічної і політичної незалежності України”.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ піддав критиці наміри Ю.ЛУЦЕНКА, котрий начебто займається організацією “походу на Київ” в рамках своєї відпустки. «Або хай звільниться з роботи і займається своєю агітацією, або якось інакше діє», - сказав О.МОРОЗ. «У будь-кому разі, - зазначив О.МОРОЗ, - красномовним є те, що він навіть не керівник штабу, він заступник керівника штабу по боротьбі з владою, так я розумію, під проводом Президента».