Ющенко про національну ідею, сильну Україну, інтелект та амбітну молодь

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що справжня сильна і впевнена Україна постане тоді, коли її народ об’єднає єдина національна ідея.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав у своїй промові на урочистих зборах з нагоди 193-річниці народження Тараса Шевченка.

“За істиною Шевченка я глибоко вірю, що справжня сильна і впевнена Україна постане тоді, коли її народ об’єднає єдина національна ідея”. – зазначив Глава держави.

За його словами, в цьому питанні не може бути подвійних тлумачень. “Національна ідея – це українська європейська Україна, це єдина державна мова, це постава помісної церкви, це свобода для кожного громадянина, повага до його прав, поглядів та вибору, це європейський вибір, який повертає Україну до його природного цивілізаційного простору”, - наголосив В.ЮЩЕНКО

Для досягнення цієї мети Президент закликав всі відповідальні національні і демократичні сили до сталого і дієвого об’єднання.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що “як подих свіжого повітря країні потрібні оновлена політична еліта, прагматичні, патріотично налаштовані політики з сучасним мисленням та свіжими ідеями. “Я послідовно діятиму для того, щоб коло таких політиків в Україні зростало і міцніло”, - запевнив Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що за кілька місяців розпочнеться Всеукраїнська програма “Інтелект нації”, яка “згуртує найкращі інтелектуальні сили країни навколо головних завдань розвитку держави”. Президент запросив до участі в цій програмі всіх небайдужих професіоналів, насамперед, амбітну, талановиту молодь.

“Ваша думка і позиція – це двигун України. Наша згуртованість і єдність мусять розпочинатися з почуття внутрішньої національної самоповаги”, - сказав Глава держави.