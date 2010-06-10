Януковича просять втрутитися в конфлікт навколо трьох телеканалів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має дати оцінку ситуації, що склалася довкола конфлікту між ТВі і “5-м каналом” та групою телеканалів “Інтер”. Про це заявив народний депутат Давид ЖВАНІЯ, передає його прес-служба.

«Звісно, що глава держави не повинен втручатися в рішення судів та будь-які корпоративні конфлікти, однак він має гарантувати об’єктивний і неупереджений розгляд цього питання», – підкреслив Д.ЖВАНІЯ, додавши, що громадськість сприймає цю ситуацію як символічну. «Більшість українців не знає деталей конфлікту. Але вони розуміють, що можуть закрити телеканал, який у 2004 році був уособленням боротьби за свободу слова», – сказав він.

Водночас Д.ЖВАНІЯ закликав правоохоронні органи та ГПУ перевірити інформацію, поширену в ЗМІ, щодо причетності посадових осіб до лобіювання інтересів та тиску на суд на користь групи телеканалів «Інтер».

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 7 червня, редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа до Президента В.ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО як власника медіа-холдингу U.A. Inter Media Group у спробі знищити «5 канал» шляхом можливої відміни судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот на мовлення.