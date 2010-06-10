Регіонал вступився за Могильова - демократа й реформатора

Опозиція звільненням Анатолія МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ намагається зупинити реформи, започатковані новим керівництвом Міністерства внутрішніх справ.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, голова підкомітету Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Василь ГРИЦАК, коментуючи результати розгляду профільним парламентським Комітетом проекту постанови ВР «Про звільнення А.МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ України», внесену народними депутатами від НУ-НС Борисом ТАРАСЮКОМ, В’ячеславом КОВАЛЕМ, Олександром ЧОРНОВОЛЕНКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, за словами В.ГРИЦАКА, “спроба усунути Анатолія МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ є черговою провокацією з боку опозиції, яка має на меті дестабілізувати роботу МВС”.

На думку В.ГРИЦАКА, автори документа “шляхом тиску на МВС” намагаються зупинити реформи, започатковані новим керівництвом міністерства.

«Звинувачення в недемократичності, якихось репресивних методах керівництва нового Міністра, які висуває опозиція, є абсолютно штучними та необґрунтованими, - підкреслив він. – Адже в своїх інтерв’ю МОГИЛЬОВ висловлювався не проти масових акцій, які є законним правом опозиції, а проти порушень громадського порядку шляхом блокування вулиць, перешкоджання життєдіяльності громадян тощо».

«Не випадково проект постанови щодо звільнення з посади міністра внутрішніх справ не був підтриманий членами профільного парламентського комітету, більше того, Верховній Раді рекомендовано його відхилити», - додав парламентарій.