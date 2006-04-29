Центр інформації та документації НАТО в Україні орієнтується на тривалі проекти, орієнтовані на роз`яснення політики Альянсу українцям.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив директор Центру Мішель ДЮРЕ.

«Не йдеться про організацію одного семінару для декількох десятків осіб, йдеться про створення відповідних інструментів», - підкреслив він

За його словами, в університетах України Центр впродовж 2-4 днів проводить заняття для молодих професорів, учених, молодих інтелектуалів і пояснює, що таке НАТО.

М.ДЮРЕ також підкреслив, що альянс почав фінансувати документальні фільми, які дозволяють глядачу зрозуміти проблеми, у ви рішенні яких бере участь НАТО.

«Зараз ми фінансуємо створення документального фільму про утилізацію боєприпасів і військової техніки не тільки в Україні, але й інших країнах Альянсу, де ці програми проводяться. Це покаже населенню можливі способи й реальних учасників вирішення цієї проблеми. Причому це не буде пропагандою, а покаже роботу НАТО в цьому питанні в різних країнах, покаже дієвість такого механізму, переваги для населення, створення відповідних технологій», - сказав представник альянсу.

Він підкреслив, що до цього проекту ми залучаємо тільки українських режисерів.

На думку М.ДЮРЕ, саме так можна пояснити, яким чином країни Альянсу допомагають Україні.

Він повідомив, що також незабаром буде готовий документальний фільм українського режисера про членство Польщі в Альянсі, де будуть показані проблеми, переваги й недоліки и після вступу цієї країн в НАТО.

«Я думаю, розвиток таких інструментів допомагає людям розуміти суть Альянсу, який давно не є суто військовою організацією. Ми хочемо показати правду про НАТО. Наш центр хоче розвивати інструменти або, принаймні, сприяти створенню самими українцями таких інструментів, які можна буде використовувати для інформаційних заходів», - підкреслив М.ДЮРЕ.