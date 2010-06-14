У Черновецького скасували наказ про «стукачів» у школах

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявляє, що ані Київський міський голова, ані КМДА, ані Головне управління освіти і науки КМДА не надавали жодних доручень щодо призначення відповідальних осіб за надання інформації про громадське життя освітян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це В.ЖУРАВСЬКИЙ сказав, коментуючи оприлюднений Харківською Гельсінською правозахисною групою наказ Управління освіти Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації «Про призначення відповідальних за надання інформації».

«У столиці ніхто не буде збирати інформацію про громадське життя педагогів. Міська влада не давала і не могла давати таких доручень головам районних у місті Києві державних адміністрацій. Наказ начальника Управління освіти Святошинського району Галини ТЕРПИЛОВСЬКОЇ - прикрий випадок, результат безвідповідальної самодіяльності», - запевнив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Тому В.ЖУРАВСЬКИЙ, аби не допустити порушення конституційних прав громадян на свободу слова, свободу інформації, свободу мирних зібрань та свободу поглядів, скасував наказ Святошинського управління освіти від 22 квітня «Про призначення відповідальних за надання інформації» як такий, що виданий з порушенням законодавства, інформує прес-служба КМДА.

«Такий випадок стався лише в Святошинському районі. Тому я звернувся до голови Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації Володимира МАЗЕПИ з проханням розглянути питання про відповідність займаній посаді начальника районного Управління освіти Галини ТЕРПИЛОВСЬКОЇ та не допустити у майбутньому видання наказів, що порушують права громадян», - додав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Харківська Гельсінська група з прав людини оприлюднила наказ Управління освіти Святошинської РДА, згідно з яким освітяни мають інформувати владу про всі суспільно-політичні заходи у їхніх установах.

Так, у наказі наголошується, що рішення приймається на виконання доручення Київського міського голови від 2 квітня 2010 року № 30341 щодо “посилення уваги керівництва Адміністрації Президента України до інформації, яка стосується міської влади, підвищення якості інформаційно-аналітичних матеріалів про суспільно-політичні та резонансні події у місті та районах, зокрема надання щоденної оперативної інформації про перебіг у районі”.

Згідно з наказом, призначається конкретна особа, яка має бути відповідальною за надання щоденної інформації по управлінню освіти.

Ця особа має надавати відділу внутрішньої політики держадміністрації на електронну адресу або факсограмою на наступний день після проведення заходів (до 11.00) інформаційно-аналітичні матеріали. Ці матеріали мають місти інформацію про проведення у закладі освіти виховних і культурних заходів, нарад за участю керівника закладу, зустрічей з представниками трудових колективів та громадських об`єднань тощо.

Того ж дня трохи пізніше було розповсюджено повідомлення прес-служби глави держави, в якому зазначалось, що в Адміністрації Президента України не давали жодних доручень про збір будь-якої інформації про суспільно-політичні заходи у навчальних чи будь-яких інших закладах столиці.

“Ініціатива представників київської влади, які займаються питаннями освіти, є недолугою і нікому не потрібною самодіяльністю ”, - наголосили у прес-службі Президента.