«Наступника» Ющенка не цікавлять чутки про його перспективи в НУ

Екс-голова СБУ, координатор Громадянської ініціативи “Оновлення країни” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО називає чутками інформацію про те, що він незабаром може очолити партію “Наша Україна”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ініціативи «Оновлення країни”.

«Моя принципова позиція - я чутки не коментую. Ситуація в партії «Наша Україна» стосується лише членів партії та її керівництва», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Зрозуміло, що це або чутка, або інтрига. І те, і те мені нецікаво», - наголосив він.

Разом з тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО відзначив, що «я і наша громадська ініціатива «Оновлення країни» відкриті до співпраці та об’єднання всіх здорових патріотичних сил задля оновлення країни. Формат цього об’єднання є предметом відкритих обговорень та дискусій, до яких я закликаю всі політичні сили, котрі ставлять собі за мету захист суверенітету та демократичних цінностей в Україні».

Як повідомлялося, газета «Дзеркало тижня» (№22 (802) від 12-18 червня) написала, що екс-голова СБУ, координатор Громадянської ініціативи “Оновлення країни” В.НАЛИВАЙЧЕНКО найближчим часом може очолити партію "Наша Україна".

В сьогоднішньому числі газети «КоммерсантЪ-Украина» містилась інформація, що зміна лідера партії «Наша Україна» може статися у липні-серпні на черговому з`їзді політичної сили.