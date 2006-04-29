Одеса: запрошуються всі, крім Партії регіонів

Лідери обласних організацій «Народного союзу «Наша Україна», БЮТ і СПУ підписали меморандум про створення коаліції демократичних сил в Одеській облраді, передає кореспондент УНІАН.

За словами голови облорганізації НСНУ Олексія КОЗАЧЕНКА, «трьом політичним силам вдалося подолати внутрішні суперечності і об`єднатися для спільної роботи на благо Одеського регіону». Двері коаліції відчинені і для інших політичних сил, додав він, з ними ведуться переговори про вступ до коаліції». Це не стосується, уточнив О.КОЗАЧЕНКО, лише Партії регіонів, одеські активісти якої «працюють над створенням своєї більшості в облраді».

На думку першого секретаря облорганізації СПУ Василя ЦУШКА, «рано прогнозувати, хто зуміє створити більшість в облраді. Це покаже сесія, запланована на третю декаду травня. Не узгоджена поки що й кандидатура голови облради».

У свою чергу керівник обласного штабу БЮТ Володимир КУРІННИЙ заявив в інтерв`ю УНІАН, що «кандидат на посаду голови облради від демократичної коаліції вже є», проте назвати його прізвище відмовився. В.КУРІННИЙ переконаний, що до кінця першої декади травня, коли буде перераховано голоси виборців шести районів Одещини, коаліцію буде розширено.

Станом на 25 квітня, загальна кількість представників від НСНУ, БЮТ і СПУ в Одеській облраді становила менш як половину її складу – 48 депутатів. Проте цілком ймовірно, що до складу демократичної коаліції після перерахунку голосів, згідно з рішенням Апеляційного суду Одеської області від 25 квітня, ввійдуть також представники партії «Відродження».