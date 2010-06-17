У Фірташа не лишили Україні шансу: чекають газу і грошей

Рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов`язав "Нафтогаз України" віддати "РосУкрЕнерго" 12,1 млрд. кубометрів газу - остаточне.

Про це заявив виконавчий директор групи DF, холдингової компанії активів Дмитра Фірташа, Роберт Шетлер-Джонс, відповідаючи письмово на запитання "Бі-Бі-Сі".

"Рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу є остаточним", - зазначив він на заувагу що уряд України розглядає можливість апеляції проти вердикту Стокгольмського суду.

Шетлер-Джонс виключає, що "Нафтогаз" відмовиться виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

"Ми впевнені, що "Нафтогаз" виконає присуд Міжнародного арбітражу, і відтак відмовилися від свого іншого позову проти уряду України в межах угоди про Енергетичну хартію", - сказав він.

На запитання, у якій формі "РосУкрЕнерго" воліла б отримати відшкодування від "Нафтогазу" - грошима чи газом - виконавчий директор групи DF відповів: "Звісно, арбітражний суд частіше присуджує грошове відшкодування, а не реституцію майна, тому ми сподівалися, що нам буде відшкодовано втрату газу за його ринковою вартістю в час, коли його було відібрано. Але це справедливий результат для всіх зацікавлених сторін".

"Ми всі усвідомлюємо жалюгідний фінансовий стан "Нафтогазу", і судове рішення про грошове відшкодування могло би призвести до банкрутства "Нафтогазу", що не відповідало би нічиїм інтересам", - заявив Шетлер-Джонс .

"Судове рішення не лише повертає РУЕ весь відібраний газ плюс ще 1,1 мільярда за завдані збитки, але той факт, що таким було рішення міжнародного арбітражу, цілковито підтверджує як законність наших контрактних операцій, так і підстави для наших позовів", - стверджує він.

Шетлер-Джонс зазначив, що "рішення суду конкретно стверджує, що відшкодування має бути здійснено у формі газу, тому грошова компенсація навіть не розглядається".

"РУЕ намагатиметься отримати якнайкращу ціну за цей газ на ринку", - сказав він.

"Не забувайте також, що в межах цього рішення набуває силу попередній присуд Стокгольмського арбітражного суду, ухвалений у березні цього року, про те, що "Нафтогаз" має сплатити "РосУкрЕнерго приблизно 200 мільйонів доларів за інші порушення контракту. А це буде сплачено в межах грошового відшкодування", - додав Шетлер-Джонс.

Українська правда