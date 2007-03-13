Комунальні картки для приїжджих у Києві поки не запроваджують

Влада Києва не має наміру запроваджувати комунальні картки для приїжджих.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як наголосили в в прес-службі КМДА, “заява радника Київського міського голови Олександра РЖАВСЬКОГО щодо введення в столиці комунальної картки для приїжджих працівників не має жодного стосунку до офіційної позиції Київради та її виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації. Інформація про таку перспективу – особиста думка та ініціатива О.РЖАВСЬКОГО.

Виконуючий обов’язки заступника Київського міського голови О.РЖАВСЬКИЙ в інтерв’ю газеті "Хрещатик" в номері від 13 березня стверджує, що у найближчі кілька років люди, які приїжджають працювати до столиці не купуватимуть так звані комунальні картки, які мерія мала намір запровадити з 1 травня цього року.

За словами О.РЖАВСЬКОГО, впровадження комунальної картки для приїжджих робітників є його власною ініціативою і столична влада протягом найближчих кількох років не вводитиме її в дію. "Можливо, комунальна картка ніколи і не буде впроваджена, а, можливо, її введуть в дію через два чи п`ять років”, - заявив О.РЖАВСЬКИЙ.

При цьому він зауважив, що така подія "станеться тоді, коли відповідне рішення приймуть депутати Київради на основі попередньо розробленої нормативної бази".

Водночас, О.РЖАВСЬКИЙ продовжує вважати "потрібним впровадження цієї картки, але вирішую не я, вирішить це київська влада. Ми можемо тільки говорити, які є потенційні можливості, коли механізм запрацює". "Так, законодавчо він буде опрацьований до травня, потім може обговорюватися кілька місяців", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська державна адміністрація, вивчивши досвід Москви, розробляє картки на проживання для приїжджих, що передбачають запровадження спеціального податку. З 1 травня цей податок повинні сплачувати особи без столичної прописки, які приїхали до Києва на заробітки. За словами Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, це будуть невеликі гроші за навантаження на житлово-комунальну сферу. Неплатниками нового податку займатиметься податкова та правоохоронні органи. За несплату податку передбачається ввести штраф, який, на думку посадовців, повинен бути чималим.

Планується, що людина без столичної прописки має придбати комунальну картку, подзвонити за вказаним на ній телефоном і назвати свій номер паспорта. У відповідь вона отримає номер на реєстрацію, який у разі потреби буде називати при перевірці документів.

Така схема, на переконання керівництва Києва, дозволить встановити кількість “тіньових” заробітчан у столиці.