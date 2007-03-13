На час екскурсії Януковича працівників ”Бурштину” посадили під замок

На ДП „Бурштин України” прем’єр-міністр України Віктор Янукович сьогодні спілкувався з вибраними працівниками. Всіх інших майстрів, які хотіли поспілкуватися з керівником уряду, працівники СБУ зачинили в робочих кімнатах одного з коридорів, котрим проходили екскурсія глави Кабінету Міністрів.

Про це ІА „Рівнеінформ” на конфіденційних умовах повідомив один з працівників ДП „Бурштин України”. За його словами, співробітники СБУ попередили майстрів, щоб вони сиділи тихо поки делегація з Віктором Януковичем проходитиме повз їхні робочі приміщення.

Працівник, який не захотів називатися, також зазначив, що майстри, закриті в робочих приміщеннях, обурені втраченою можливістю поспілкуватися з прем’єр-міністром.

"Чому прибічники з Партії регіонів, які чекали на Віктора Януковича під стінами ДП „Бурштин України”, змогли з ним поспілкуватися, а ми - ні? — передав слова колег майстер.

Водночас він додав, що з прем’єр-міністром від ДП „Бурштин України” зустрілися вибрані люди, які спілкувалися з керівником уряду за наперед визначеним сценарієм.

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