Бокий зрозумів, що опозиція хоче вступити в театральний інститут

Лідер фракції Соцпартії Іван БОКИЙ звинувачує об’єднану опозицію у спекуляції у зв’язку з тими вимогами, які вони висунули.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, коментуючи сьогодні дії опозиції, І.БОКИЙ наголосив, що антикризова коаліція «не відкидає 17 вимог, оскільки серед них є ті, які містяться безпосередньо в програмах партій, що входять до антикризової коаліції».

При цьому він зазначив, що відмова на даний час виконувати ці вимоги пов’язана з тим, що опозиція надала цей перелік тільки Президенту і голові Верховної Ради. «Я вважаю, що опозиція спекулює на цих вимогах», - сказав І.БОКИЙ.

Коментуючи заяви представників опозиції, що у випадку невиконання її вимог можливе проведення акцій протесту, І.БОКИЙ наголосив, що "Наша Україна" і БЮТ «хочуть без екзаменів поступити у театральний інститут, закінчити театральні курси без навчання і здачі іспитів».

При цьому лідер соціалістів не виключив, що проведення «нового Майдану можливе, але це буде карикатура на Майдан-1». Крім того, він наголосив, що якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО дасть згоду на проведення акцій протесту, «то він буде не Президент, а актор, який грає роль Президента».