Томенко доведе, що й один у полі воїн

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО має намір продовжувати працювати в сесійній залі, щоб контролювати діяльність більшості.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, відповідаючи на запитання, які будуть дальші його дії в умовах, коли фракції БЮТ та «Наша Україна» прийняли рішення не брати участі у пленарних засіданнях.

«За сьогоднішніх умов мені ще більш важливо бути присутнім в сесійній залі, оскільки одним з моїх завдань є контрольні функції за діяльністю більшості у ВР», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він нагадав, що одна з його функцій як заступника голови ВР, якого делегувала опозиція, це контроль за дотриманням вимог Регламенту та процедур під час ведення засідань.

«Цю функцію я повинен виконувати, незалежно від того, працюють опозиційні фракції в сесійній залі чи поза нею», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники об’єднаної опозиції у парламенті вирішили залишити сесійну залу, вимагаючи виконання 17 вимог для виходу з політичної кризи.