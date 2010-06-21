Луценко: чемодани з грішми вишикувані прямо під стінкою ВР

Поточного тижня буде ухвалено рішення про ліквідацію депутатської групи «Народна самооборона» у Верховній Раді.

Про це лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО заявив в інтерв`ю виданню «КоммерсантЪ»(№ 103 від 21 червня 2010 року).

«Цього тижня ми зберемося і ухвалимо рішення про ліквідацію групи у Раді – більшість наших членів попередньо висловлюється за це. Дуже багато виявилося зрадників», - сказав він. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, проект серйозно дискредитовано, і тому «як парламентський проект "Народна самооборона", вочевидь, оголосить про свою ліквідацію».

Відповідаючи на запитання, яке майбутнє тоді очікує на партію, Ю.ЛУЦЕНКО припустив, що, найімовірніше, буде ухвалене рішення про злиття «з реальною опозиційною політичною силою, яка дотримується своїх ідеологічних переконань, незважаючи на підлі методи влади».

Ю.ЛУЦЕНКО також визнав, що перехід його соратників у коаліцію став для нього «серйозним ударом, ударом під дих». При цьому, за його словами, такий перехід пов`язано з тим, що коаліції не вистачає голосів для “утихомирення” фракцій комуністів і Блоку Литвина. «На порядку денному стоїть ухвалення закону про місцеві вибори, який передбачає змішану систему виборів. Для гарантованого ухвалення цього вигідного для Партії регіонів закону і потрібні "тушки". У законі не буде враховано ані інтересів ЛИТВИНА, оскільки будуть заборонені блоки, ані комуністів, які ще тримаються завдяки своїй старій назві», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також відзначив, що деякі депутати переходять до коаліції, оскільки «тиснуть» на їх бізнес, а деяким просто пропонують гроші. «Є й інші люди, які грошей не мають, і з якими я пліч-о-пліч працював не менше десяти років. Наприклад, Олег НОВІКОВ. Таким, як він, абсолютно тупо пропонують узяти півтора мільйони доларів, поки дають, і ще 25 тисяч доларів одержувати щомісячно. Вершина цинізму у тому, що ці торги ведуться у кабінеті голови Апарату Верховної ради, у присутності глави нібито опозиційної фракції НУ-НС, бізнес-партнер якої Давид ЖВАНІЯ, купує людей, пропонуючи одразу відкрити чемодан. Ці чемодани вишикувані прямо під стінкою», - затверджує Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня до складу коаліції “Стабільність і реформи” увійшли шестеро народних депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”: Валерій БОРИСОВ, Давид ЖВАНІЯ, Володимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВІКОВ, Сергій ХАРОВСЬКИЙ і Віктор ШЕМЧУК.