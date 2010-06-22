Добкіну одна ініціатива Януковича все-таки не подобається

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН не підтримує ініціативу центральної влади створити єдиний всеукраїнський регулятор тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це М.ДОБКІН заявив у ефірі програми «Зворотній зв’язок» на обласному державному радіо.

«Я не підтримую ідею створення єдиного регулятора тарифів на житлово-комунальні послуги. У кожного міста, кожного регіону є свої особливості і неможливо створити єдину ідеальну формулу, за якою можна б було розраховувати тарифи для всієї країни», – сказав М.ДОБКІН.

На думку губернатора, така ідея має право на існування, якщо держава візьме на себе зобов’язання компенсувати комунальним підприємствам витрати, котрі не покриваються тарифом, встановленим єдиним регулятором.

«Навіть якщо держава зможе виділити на ЖКГ такий колосальний обсяг коштів, то вони будуть спрямовані на заміну зношених мереж, встановлення енергозберігаючого обладнання», – сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Комітет з економічних реформ при Президенті України схвалив Програму економічних реформ України на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава».

Документом, серед іншого, передбачено ухвалення до кінця поточного року закону про незалежного регулятора на ринку житлово-комунальних послуг, до кінця 2011 року планується передати функції регулювання тарифів на послуги ЖКГ на центральний рівень.