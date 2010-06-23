Самооборона Луценка у ВР оголосила ганьбу зрадникам й самоліквідувалася

Політична рада партії «Народна самооборона» прийняла рішення про припинення існування однойменної депутатської групи у Верховній Раді.

Перейшовши до правлячої коаліції, колишні однопартійці Юрія Луценка Олег Новіков та Катерина Лук’янова “вчинили дії, несумісні з партійним статутом і з загальноприйнятими нормами людської моралі. Вони продали тих, завдяки кому стали народними обранцями”.

Політична рада партії «Народна самооборона» у своїй заяві називає “серйозним моральним ударом для партії” вчинок людей, “яким донедавна повністю довіряли рядові партійці”.

За дії, несумісні із положеннями Статуту та Програми партії, Політрада «Народної самооборони» виключила двох нардепів-перебіжчиків із своїх лав.

"Українське суспільство переживає важкі часи. Зрада виборців підноситься до рангу чесноти, а гроші стають мірилом відданості принципам демократії", йдеться у заяві політради партії. “Політичним перевертням разом із їхніми грошовитими ляльководами” самооборонці пророкують “заслужене місце на смітнику вітчизняної історії”.

«Народна самооборона» проголошує про припинення існування парламентської групи «Народна самооборона» і лише недосконалість українського законодавства не дозволяє партії відкликати своїх колишніх представників у парламенті».