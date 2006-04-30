У Бабиному Яру вшановують жертв голокосту
12:45, 30 квітня 2006Політика
606
На мітингу озвучуються імена і прізвища загиблих
У Києві в Бабиному Яру розпочався мітинг пам`яті жертв Голокосту, передає “5 канал”.
Цього дня 1943 року у Варшавському гетто спалахнуло повстання, яке тривало кілька тижнів. Всі повстанці тоді загинули. Тому саме у ці дні згадують жертв Голокосту.
На заході присутні багато людей - тих, кого безпосередньо торкнувся геноцид, їх родичів, представників Посольства Ізраїлю. На мітингу озвучуються імена і прізвища загиблих.
У Бабиному Яру було розстріляно близько 30 тис. євреїв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter