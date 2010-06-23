Тимошенко вирішила, що зробить першим, повернувшись до влади

БЮТ ініціюватиме внесення змін до Конституції України для надання опозиції реальних важелів впливу на владу.

Про це сьогодні під час поїздки до Миколаєва заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, повідомляється на її персональному сайті.

"Коли наша команда повернеться до влади, перше, що ми зробимо, - ми внесемо зміни в Конституцію для того, щоб опозиція мала всі інструменти не просто контролювати владу, а притягати владу до відповідальності", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що будучи при владі, її команда розробила та внесла на розгляд Верховної Ради законопроект про опозицію, який, втім, не був підтриманий Партією регіонів.

"Влада не захотіла брати з перших рук цей закон про опозицію, тому що вони знали, що цей закон може діяти і за нас, коли ми будемо в опозиції. І вони таким чином на себе у владі створювали абсолютний режим безвідповідальності", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.