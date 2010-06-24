Тимошенко: Фірташ отримав рішення Стокгольмського суду "незаконно"

Фракція БЮТ ініціюватиме створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії, яка займатиметься розслідуванням незаконної діяльності «РосУкрЕнерго» на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона також зауважила, що ця парламентська комісія розслідуватиме причетність нинішніх високопосадовців до корупції в газовій сфері.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що заяви глави Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА про те, що Україна не повертатиме «РосУкрЕнерго» ні гроші, ні газ, є «димовою завісою».

«Я переконана у тому, що крок за кроком у тіньовому режимі гроші у держави будуть забиратися, і всі заяви посадовців, які говорять про те, що ці гроші не будуть повертатися, це всього-на-всього димова завіса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ наголосила, що відповідне рішення Стокгольмського суду є, хоча воно отримане «РосУкрЕнерго» незаконним шляхом.

«Тому я переконана, що відступати від того, щоб забрати у держави від 3 до 5,5 млрд. доларів, «РосУкрЕнерго» не буде», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня глава Адміністрації Президента С.ЛЬОВОЧКІН у програмі «Чорне та біле» на телеканалі ТВі, коментуючи рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу, за яким «Нафтогаз України» зобов’язаний повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу, а також передати їй 1,1 млрд. кубометрів газу як компенсацію, заявив, що Україна зараз не збирається повертати «РосУкрЕнерго» ні газ, ні гроші.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, Україна чекає офіційні документи зі Стокгольмського суду, і після цього уряд прийматиме рішення про тактику подальших дій.