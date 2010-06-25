Розпочався збір підписів проти урядового Податкового кодексу

З 24 червня стартував Всеукраїнський збір підписів проти урядового Податкового кодексу, ініційований громадською ініціативою «Оновлення країни», яку очолює екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. Як повідомили у прес-службі політика, ця громадська організація вимагає в Кабміну та Верховної Ради внести зміни до проекту Податкового кодексу, прийнятого парламентом у першому читанні 17 червня 2010 року. Зокрема, вилучити з проекту положення, які перешкоджають розвиткові підприємництва в Україні. А саме – щодо збільшення термінів податкових перевірок та розширення повноважень ДПА під час здійснення податкового контролю; безакцептного списання коштів з рахунків підприємств та запровадження “випробувального” терміну для СПД, які мають намір перейти на спрощену систему оподаткування.

Водночас пропонується передбачити в проекті положення, котрі сприятимуть розвитку бізнесу. Зокрема, передбачити відповідальність податкових органів за незаконне перешкоджання підприємницькій діяльності; збільшити граничний обсяг виручки від реалізації продукції, товарів, послуг для спрощеної системи оподаткування, що стимулювало б розвиток бізнесу; запровадити просту й зрозумілу систему оподаткування і встановити розмір податків для кожної категорії платників на такому рівні, аби було невигідно від них ухилятись.

Засвідчити свою підтримку такої ініціативи можна, залишивши підпис на веб-сторінці.

Спільне звернення з підписами буде надіслане на електронну та поштову адресу Кабміну, Верховної Ради й Адміністрації президента.

Таку ініціативу, за інформацією прес-служби В.НАЛИВАЙЧЕНКА, уже підтримали громадські організації з різних куточків України, які представляють інтереси малого та середнього бізнесу.