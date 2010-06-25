Тимошенко: сьогодні митниця платить корупційними грошима трьом інстанціям

Фракція БЮТ пропонуватиме Верховній Ради ухвалити рішення щодо скасування ринкового збору.

Про це сьогодні під час робочої поїздки до Київської області заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, повідомляється на її персональному сайті.

"Я вважаю, що нам потрібно до пакету про спрощену систему оподаткування, до закону, долучити ще зняття ринкового збору", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, кошти ринкового збору не потрапляють до статті надходжень державного бюджету і йде “в кишені власників ринків". Лідер БЮТ вважає за необхідне створити робочу групу, до складу якої увійдуть народні депутати та партійні лідери БЮТ, яка займатиметься розслідуванням і оприлюдненням фактів незаконного використання коштів ринкового збору. "Я вважаю, що вони (влада) сьогодні бояться потужної, гучної інформації, коли називаються конкретні прокурори, конкретні працівники міліції поіменно, які насправді сьогодні з цілої команди підприємців - а ринок це вже ціла команда підприємців, це не одне підприємство – по суті, знущаються. В тому числі треба витягувати тих власників, які в тіні цим ринком керують", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона виступила з підтримкою ініціативи підприємців щодо створення в Україні розгалуженої системи мобільних груп, які допомагатимуть підприємцям захищатися від необґрунтованих податкових утисків з боку влади. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її команда усіляко сприятиме створенню такої системи мобільних груп.

Лідер БЮТ також розкритикувала команду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА у зв’язку з підвищенням розміру митних зборів. "Завищують митну вартість просто до небес для того, щоб повернути повністю систему поборів і розмитнювати в напівсірому, чи в сірому, чи в тіньовому варіанті", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, урядом поставлені завдання "на інкасацію корупційних потоків на митницю", а в самій митній службі побудовано цілу корупційну вертикаль. "Сьогодні митниця розраховується в три інстанції по вертикалі збору корупційних грошей", - стверджує вона.