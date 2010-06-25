Янукович вирішив, що при його комітеті потрібний ще координаційний центр

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує найближчим часом підписати указ про створення координаційного центру на чолі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ при Комітеті з економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що центр займатиметься моніторингом проведення реформ в Україні.

«Указ про координаційний центр буде підписано протягом сьогоднішнього, максимум завтрашнього дня», - сказала І.АКІМОВА.

Вона підкреслила, що центр здійснюватиме консультаційну допомогу при виробленні механізму проведення реформ, у тому числі й на законодавчому рівні. Крім того, він аналізуватиме хід виконання реформ.

«Ми беремо графік (реформ – УНІАН), ми дивимося, як реформи виконуються, з`ясовуємо, де їх слабкі місця, організовуємо дискусію, як це слабке місце подолати, і готуємо матеріали Президенту, щоб кожного місяця на засіданні Комітету з економічних реформ він підбивав проміжні підсумки й давав свою критику та коментарі, визначав плани на наступний місяць», - сказала І.АКІМОВА.

Вона підкреслила, що координаційний центр повинен об`єднувати всі гілки влади, і саме тому очолювати його буде прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, співголовою комітету буде голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН. До складу комітету увійдуть представники Адміністрації Президента, віце-прем`єр-міністр, який відповідає за реформи, – Сергій ТІГІПКО, і представник парламентської коаліції.

«Об`єднання гілок влади не лише у напрацюванні, але й у просуванні найголовніших законопроектів - це основний напрямок і основна діяльність, якими займатиметься координаційний центр при Комітеті з економічних реформ», - сказала І.АКІМОВА.

Вона підкреслила, що для реалізації реформ буде встановлено чітке планування їх проведення. У 2010 році таке планування буде встановлено на кожні 2 тижні й з 2011 року буде щомісячним і поквартальним. При цьому плани коригуватимуться залежно від розвитку ситуації.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Комітет із економічних реформ “з метою впровадження системних економічних реформ, які спрямовані на вихід із фінансової та економічної кризи, забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України”. Головою Комітету з економічних реформ В.ЯНУКОВИЧ призначив себе.