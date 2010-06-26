У БЮТ вважають, що за підтримку Тимошенко покарали цілу область

Народний депутат України від БЮТ Олег ЛЯШКО називає катастрофічною ситуацію з фінансуванням заходів соціально-економічного розвитку Чернігівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на прес-конференції у Чернігові.

За словами О.ЛЯШКА, наприкінці травня уряд затвердив постанову, якою розподілив кошти, виділені на фінансування соціально-економічного розвитку регіонів.

"Чернігівська область на соціально-економічний розвиток отримала 5 млн. 894 тис. грн., що значно менше, ніж попереднього року", - сказав народний депутат.

Він уточнив, що у 2009 році на соціально-економічний розвиток області було виділено 58 млн. грн., що дозволило проводити ремонти ФАПів, шкіл, дитячих садків і лікарень, покращувати водопостачання у населених пунктах регіону та газифікувати села. Виділених цього року коштів не вистачить навіть на завершення на об’єктах ремонтних робіт, розпочатих торік.

О.ЛЯШКО повідомив, що цього року навіть деякі міста одержали від держави більше коштів, ніж Чернігівська область, наприклад, Черкаси - 11 млн. грн., Луганськ – 12 млн. грн.

"Гірше Чернігівської області профінансовано вирішення проблем лише Херсонської області, якій виділено тільки 2 млн. грн.", - зауважив народний депутат.

Він також додав, що урядовою постановою окремо виділено кошти на газифікацію с. Кіпті Козелецького району, яке обрано, за словами депутата, через спорудження у цьому селі власного буднику кимось із високопосадовців, та реконструкцію і реставрацію об`єктів Батурина, куди також планується спрямувати 5 млн. грн.

"2010-й рік – це катастрофа для Чернігівської області у плані фінансування", - підсумував О.ЛЯШКО.

Він вважає, що зменшення обсягів фінансування області пов’язане із політикою, оскільки на президентських виборах жителі Чернігівщини підтримали лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО, а також із бездіяльності керівництва облдержадміністрації.

"Це свідчить не лише про неповагу до області, а й про неповагу до керівника області", - сказав О.ЛЯШКО.

Він також повідомив журналістам, що вже зустрічався з міністром фінансів і передав йому пропозиції щодо додаткового фінансування соціально-економічного розвитку Чернігівщини у сумі 44 млн. грн.

"Я розраховую, що Міністерство фінансів і уряд дослухаються до пропозицій. Якщо це не робить облдержадміністрація, її керівник, то це зроблю я", - наголосив О.ЛЯШКО.