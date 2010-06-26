Рибак: Янукович не дасть "РосУкрЕнерго" жодної копійки

Перший заступник голови Партії регіонів, народний депутат України Володимир РИБАК стверджує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не дасть з бюджету жодної копійки за газ «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив сьогодні в Івано-Франківську.

За його словами, з бюджету не буде дано для розрахунків жодної копійки. Він вважає, що за це мають розраховуватися ті, хто це свого часу затіяв. «Я добре знаю ЯНУКОВИЧА, - зауважив В.РИБАК. – Майже 28 років я бачив його на різних посадах і добре знаю, що він з бюджету не дасть жодної копійки».

Водночас, він риторично запитав: «А чому ми маємо виконувати рішення суду?.. Цього ніхто не зобов’язує. Ми відстоюватимемо інтереси України».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний арбітражний суд Стокгольма 8 червня зобов`язав "Нафтогаз України" повернути "РосУкрЕнерго" 11 мільярдів кубометрів газу, а також виплатити компанії встановлений контрактом штраф у товарній формі в розмірі 1,1 мільярдів кубометрів газу.