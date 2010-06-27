Азаров поклав квіти до Вічного вогню в Севастополі

12:46, 27 червня 2010
Політика
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(програма перебування)

У Севастополі з одноденною робочою поїздкою перебуває прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10 ранку глава уряду поклав квіти до Вічного вогню біля Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках. Разом із М.АЗАРОВИМ у цій церемонії взяли участь керівники місцевих органів влади, командування Військово-Морських Сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації, активісти Партії регіонів, які тримали в руках Державні прапори України та партійну символіку. Покладання завершилося проходженням роти почесної варти українських ВМС.

Як планується, сьогодні ж у Севастополі прем`єр-міністр України відвідає «Конструкторське бюро комутаційної апаратури» підприємства «Таврида Електрик Україна» (основною виробничою діяльністю підприємства є проектування, серійний випуск і супровід вакуумної комутаційної апаратури, малогабаритних розподільних пристроїв і обмежувачів перенапружень для мереж 6–10 кВ). Крім того, як передбачається, в ході поїздки М.АЗАРОВ ознайомиться з концепцією рекреаційного розвитку підприємства «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» (ВАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» спеціалізується на виробництві металургійного вапняку й щебеневого матеріалу).

У Балаклаві ж, як очікується, М.АЗАРОВ побуває у Військово-Морському музейному комплексі «Балаклава» - філіалі Центрального музею Збройних Сил України.

За інформацією джерела, близького до Кабінету міністрів України, завтра голова уряду продовжить відвідання Автономної Республіки Крим.

 

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