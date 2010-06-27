Азаров: молодість - найцікавіший і найцінніший період у житті

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що влада працює для молоді, бачить у ній надійних партнерів, прагне підтримати та допомогти вдало розпочати життєвий шлях.

Про це йдеться у привітанні глави уряду за нагоди Дня молоді, повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ.

“Прийміть найщиріші вітання з Днем молоді - прекрасним святом, сповненим надій, творчості та натхнення! Молодість - це найцікавіший та найцінніший період у житті людини. Молодь України є рушійною силою і повноправним господарем своєї долі та відіграє вагому роль у процесі творення історії держави”, - підкреслив прем’єр-міністр у своєму привітанні.

Звертаючись до молодих людей він зазначив: “Ваші праця, знання, талант і молода енергія необхідні Україні, а активна громадянська позиція є надійною запорукою її інтелектуального, культурного та економічного розквіту”.

“Цей день є також чудовою нагодою привітати тих, хто своє життя та енергію віддає роботі з молоддю, дбає про її всебічний розвиток, сприяє становленню і духовному збагаченню юнаків та дівчат”, - наголосив глава уряду.

М.АЗАРОВ побажав молоді “успіхів в усіх справах і починаннях, любові, щастя, невичерпної енергії та оптимізму!” і додав: “Нехай кожен день буде для вас радісним, сповненим новими сміливими планами і здобутками”.