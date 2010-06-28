Путін заявив, що в об'єднання авіапромів України і РФ немає альтернативи

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляє про безальтернативність об`єднанню авіаційних промисловостей України й Росії на ринковій основі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав за підсумками переговорів з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Єдине питання, яке ми повинні для себе визначити, - якщо ми об`єднуватимемо наші авіабудівні комплекси, то, зрозуміло, ми можемо це зробити тільки на ринковій основі», - наголосив В.ПУТІН.

За його словами, це означає, для об`єднання необхідно провести незалежну експертизу стану наших авіабудівних комплексів і їх вартості, і на цій базі потім приймати рішення, в якому обсягу і в якому сегменті повністю чи частинами проводити об`єднання.

«На моє глибоке переконання, альтернативи цьому об`єднанню немає. І це добре відомо експертам», - наголосив В.ПУТІН.

Він також додав, що в умовах глобалізації на світових ринках немає місця малим підприємствам.

«На світовому ринку господарюють великі і навіть супервеликі об`єднання, такі як «Боїнг» і «Аербас», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він наголосив, що якщо Україна і РФ не об`єднають свої авіапроми, то не зможуть конкурувати зі світовими лідерами.

Крім того, В.ПУТІН відзначив просування у співпраці між Україною і РФ у сфері освоєння космосу.

«У нас є добрий спільний досвід роботи й гарні плани, і щодо пусків, і щодо розробки космічних апаратів, те саме маємо й для авіації», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, Україна й РФ планують створити спільне підприємство "ОАК-Антонов" на паритетній основі.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (місто Київ) було створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» в липні 2009 року і в січні 2010 року ДП «АНТК імені О.К. Антонова» було перейменоване на ДП «Антонов».

АНТК імені Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК імені Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Об`єднана авіабудівна корпорація створена відповідно до указу президента РФ від 20 лютого 2006 року. До корпорації входять компанія "Сухий", корпорація "Іркут", Комсомольськ-на-Амурі авіаційне виробниче об`єднання імені Гагаріна, "ОАК - Транспортні літаки", Нижньогородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання імені Чкалова, ВАТ "Тупольов", ВАТ "Іллюшин Фінанс Ко.", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ТАВІА", ВАТ "Казанське авіаційне виробниче об`єднання.