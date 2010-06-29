Кириленко лякає депутатів, що їх скоротять і заберуть недоторканність

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО не виключає, що 31 жовтня може бути проведений всеукраїнський референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Верховної Ради він сказав: «Остаточний удар, який, по суті, може знищити парламент як незалежну гілку влади, буде нанесено голосуванням за закон про всеукраїнський референдум».

Як наголосив І.КИРИЛЕНКО, цим документом передбачено, що ключові закони будуть остаточно ухвалюватися через механізм референдуму.

І.КИРИЛЕНКО не виключив, що даний законопроект буде ухвалено з метою проведення всеукраїнського референдуму вже 31 жовтня разом із виборами до місцевих органів влади.

«31 жовтня - не просто день виборів, адже вони абсолютно нічого не вирішують, адже місцева влада як була безправною, так і залишається пасинком центру», – зауважив І.КИРИЛЕНКО. За його словами, цілком можливо, що цього дня пройде всеукраїнський референдум, на який винесено «щонайменше три питання: скасування конституційної реформи, суттєве скорочення депутатів Верховної Ради, скасування депутатської недоторканності».

«Через декілька місяців, можливо, після 27 березня наступного року, тут (у Верховній Раді – УНІАН) буде малочисельний дискусійний клуб», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Звертаючись до народних депутатів, лідер фракції БЮТ зауважив: «Мавр зробив свою справу і від вас, по суті, нічого не залежить».