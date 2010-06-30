Тігіпко взяв у свій донецький список сина Богатирьової

Син секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ – Ігор БОГАТИРЬОВ, голова Донецької обласної організації партії «Сильна Україна», балотуватиметься у Донецькій області до місцевих органів влади за партійним списком «Сильної України».

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку заступник керівника Донецької обласної організації партії «Сильна Україна» Дмитро САЗОНОВ.

Кажучи про партійні списки, які формуватимуться на майбутні вибори до місцевих органів влади, він зазначив, що наразі це питання дискутується, але установок сьогодні на черговість у цьому списку в Донецькій облорганізації «Сильної України» немає. Д.САЗОНОВ назвав лише одне прізвище, яке буде у цих списках – це І.БОГАТИРЬОВ.

«Це питання (про списки) дискутуватиметься усередині нашого обласного і Донецького міського осередків, ми вислуховуватимемо пропозиції, можливо, будуть охочі серед наших активістів, а їх дуже багато молодих активних людей, які вже пройшли перший тур із Сергієм ТІГІПКОМ як довірені особи, керівники партійних штабів. І формуватимемо списки», - сказав Д.САЗОНОВ. При цьому він підкреслив, що «на сьогодні списки відкриті, у нас немає установок – хто перший, хто другий, хто третій, це, по-перше, питання бажання нових молодих професійних фахівців прийти і взяти участь у політичному житті місцевих органів влади і, по-друге, це питання нашої внутріпартійної дискусії».

На уточнююче запитання журналістів, чи знайомі прізвища майбутніх кандидатів жителям Донецького регіону, Д.САЗОНОВ відповів: «Перше ім`я я вам назвав – це Ігор БОГАТИРЬОВ, керівник нашої облорганізациі. Це потенційно лідер нашої партії в Донецькій області». І підтвердив, що І.БОГАТИРЬОВ є сином Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.

Присутній на цій прес-конференції заступник голови партії «Сильна Україна» Костянтин БОНДАРЕНКО додав, що питання про формування партійних списків від «Сильної України» на вибори до місцевих органів влади, зокрема і кандидатури на посаду мера, міста вирішуються не кулуарно, а відкрито.

«Такі питання вирішуються не кулуарно, такі питання вирішуються на партійній конференції, - пояснив К.БОНДАРЕНКО. - Більш того, Київ ніколи не диктуватиме, що Іван Іванович повинен зайняти першу позицію, Василь Васильович другу позицію, Микола Миколайович – третю, Михайло Михайлович – четвертую і так далі. Тому все вирішуватиметься у Донецьку».

Заступник голови партії «Сильна Україна» акцентував, що виборчі списки на місцях – це справа самих місцевих осередків партії. «Більш того, я думаю, що саме у донецькій команді, якій ми довіряємо, роботою якої ми задоволені, скажу відверто, вона сама ухвалюватиме рішення щодо підтримки або висунення свого кандидата», - додав К.БОНДАРЕНКО.