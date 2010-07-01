Бондаренко пояснив, чому Тігіпку важко в уряді

Багато членів нинішнього Кабінету міністрів України не розуміють необхідності проведення реформ у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Донецьку Костянтин БОНДАРЕНКО, заступник голови партії «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА.

Говорячи про роботу С. ТІГІПКА в уряді, він зазначив, що в Кабміні сьогодні йде дискусійна боротьба щодо здійснення в Україні реформ.

«Сьогодні є постійна дискусія, постійна боротьба - і не лише з економічними труднощами, але й дискусії з членами урядової команди, - оскільки багато людей в уряді не розуміють, навіщо в країні потрібні реформи. Багато хто говорить, що реформи непотрібні, треба лише ретельно збирати податки», - сказав К.БОНДАРЕНКО, підкресливши при цьому, що «це дискусійна боротьба, це не війна».

У той же час він не уточнив на прохання журналістів, скільки членів уряду не є прихильниками реформ. «Скажу вам, що багато таких у Кабміні. Не будемо говорити про те, скільки їх у відсотках, скажемо лише, що таких людей достатньо, і ці люди впливають на діяльність уряду», - заявив К.БОНДАРЕНКО.

Також він зазначив, що в уряду зараз багато роботи, тому нікому в Кабміні не працюється комфортно. «Я б не назвав жодного міністра чи віце-прем`єр-міністра, якому сьогодні комфортно працювати. Ситуація в країні така, що працювати комфортно не доводиться нікому», - сказав К.БОНДАРЕНКО.