Сьогодні в Януковича палитимуть «кокаін» (фото)

Сьогодні о 18.30 в Адміністрації Президента будуть знищені наркотичні засоби, придбані в рамках контрольної закупки через інтернет за дорученням глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА з метою демонстрації критичного, незадовільного стану з незаконним обігом цих речовин у державі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Вона уточнила, що зазначений захід відбудеться з дотриманням вимог чинного законодавства, у присутності відповідальних посадових осіб, зокрема, заступника глави АП Геннадія ВАСИЛЬЄВА, а також журналістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на нараді керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії злочинності і посилення боротьби з наркоманією, яке проходило у Києві під головуванням Президента, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що за його дорученням співробітники АП провели контрольну закупівлю наркотиків через інтернет.

Глава держави критично висловився про діяльність правоохоронців у питанні врегулювання обігу наркотичних засобів у державі. За словами В.ЯНУКОВИЧА, боротьба з незаконним обігом наркотиків є недостатньою і неефективною.

Фото УНІАН і "Української правди"