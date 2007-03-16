МЗС Бельгії: українці можуть вибирати, де їм отримувати візи - у посольстві чи у VFS

11:09, 16 березня 2007
Політика
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Дюмон дав інтерв`ю УНІАН

Міністерство закордонних справ Бельгії запевняє, що українці можуть добровільно вирішувати, де їм отримувати візи - у посольстві чи через посередницьку компанію.

Про це заявив в інтерв’ю УНІАН заступник керівника прес-служби МЗС Бельгії Франсуа ДЮМОН.

Саме тому, за його словами, рішення МЗС Бельгії співпрацювати з компанією VFS в Україні не може суперечити положенням угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

“Аутсорсинг (передача сторонній компанії деяких функцій - УНІАН) у будь-якому випадку є факультативною персоналізованою послугою, яка надається прохачу. Таким чином, вона не має ніякого відношення до заходів, передбачених угодою між Україною та ЄС”, - сказав Ф.ДЮМОН, коментуючи позицію Єврокомісії щодо рішення Бельгії.

Відповідаючи на запитання, чому вартість послуг компанії VFS в Києві набагато вища, ніж в Індії (25 євро проти 7 євро), Ф.ДЮМОН зазначив, що вартість послуг всюди однакова, однак ціна залежить від місцевих видатків, таких як вартість приміщення, засобів зв’язку, вартості персоналу та податку на додану вартість.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня посольства Бельгії та Нідерландів розпочали прийом документів на видачу віз від українців через спеціальний Центр обробки візових запитів, створений фірмою VFS. Вартість послуги в центрі - 170 грн. (приблизно 25 євро). Крім того, громадяни мають сплатити вартість візи - 35 євро. Посольство Німеччини також заявило про те, що призначатиме час для першої зустрічі через посередництво компанії VFS. Вартість послуги - 5 євро, плюс вартість візи - 35 євро.

7 березня представник Єврокомісії Емма УДВІН висловила переконання, що збільшення вартості віз для українців через залучення компанії-посередника VFS суперечить духу угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Україною.

Довідка УНІАН. Україна і Європейський Союз парафували угоду про спрощення візового режиму 27 жовтня 2006 року.

Україна та ЄС планують підписати угоду влітку цього року.

 

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