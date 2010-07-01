Частина фракції НУ-НС залишила сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України, лідер групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що у сесійній залі під час обговорення в другому читанні проекту закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» «відбувається чистої води профанація демократичного процесу».

За його словами, в залі від коаліції присутні не більше 50 народних депутатів, але під час голосування за закон буде достатньо голосів, щоб його ухвалити.

Також В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що поправки опозиції не враховуються. На думку депутата, у Верховній Раді «є спроба підмінити справжнє обговорення цього питання фарсом». «І в цьому фарсі ми участі брати не будемо», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Після цього частина фракції НУ-НС покинула сесійну залу. На даний час у залі перебуває 7 народних депутатів від цієї фракції.

Парламент уже розглянув 65 із 423 поправок до згаданого закону.