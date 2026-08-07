В Україні стрімко дорожчає оренда: Київ серед лідерів

Станом на липень 2026 року найвищі ціни на оренду житла фіксуються в столиці.

У липні 2026 року вартість оренди квартир в Україні проджовжувала зростати через високий попит і дефіцит пропозиції. Київ зберіг лідерство за вартістю оренди житла в Україні, повідомили експерти DIM.RIA.

Зазначається, що середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці сягнула 30 тисяч гривень, що на 11% перевищує показник червня.

Оренда житла продовжила дорожчати у більшості районів столиці. Найвищі ціни традиційно зафіксовані в Печерському районі, де середня вартість оренди однокімнатної квартири сягнула 38 тис. грн, що на 6% більше, ніж у червні. Найдоступніше житло можна було орендувати в Деснянському районі – у середньому за 13,5 тис. грн на місяць, що на 4% перевищує показник попереднього місяця.

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Друге місце посіла Закарпатська область, де середня вартість оренди залишилася незмінною – 22,5 тис. грн. У Львівській та Черкаській областях оренда однокімнатної квартири в середньому коштувала 20 тис. грн.

Найнижчі ціни на оренду житла зафіксовані в Херсонській області, де середня місячна вартість однокімнатної квартири становить 3,8 тис. грн.

Зазначимо, що у липні пропозиція житла для оренди скоротилася майже в усіх регіонах України. Найбільше зниження зафіксували у Чернігівській області (-20%), Сумській (-16%), Чернівецькій (-14%), Львівській (-13%) та Черкаській (-11%) областях.

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Вартість житла у Києві дедалі сильніше залежить від безпекової ситуації. Посилення російських атак на Київ уже позначається на настроях потенційних покупців житла. У столиці з’явилися мікрорайони, які фактично втратили привабливість для покупців через безпекові ризики.

Повідомлялося також, що вартість оренди житла у містах, які традиційно обирають першокурсники для навчання, помітно зросла порівняно з минулим роком. За даними дослідження OLX, найвищі ціни на оренду, як і раніше, фіксуються у великих економічних центрах країни.

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