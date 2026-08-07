Безкоштовно без черг: у яких аеропортах Європи можна швидше пройти контроль

В одних аеропортах слот можна зарезервувати за кілька днів до рейсу, в інших – лише за 72 години або навіть за годину до вильоту.

Не поспішайте платити за Fast Track - у низці аеропортів Європи можна пройти контроль без черги безкоштовно, повідомляє Which?.

Пасажирам не завжди варто витрачати гроші на послугу Fast Track. У деяких аеропортах Великої Британії та Європи пройти контроль безпеки без черги можна безкоштовно, якщо заздалегідь забронювати часовий слот.

Як це працює

Для цього потрібно зарезервувати час проходження контролю на сайті аеропорту, вказавши номер рейсу та кількість пасажирів. Після бронювання мандрівник отримує QR-код, який необхідно показати на вході до окремої смуги контролю.

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Як пояснюється, аеропорти запровадили таку систему не для заробітку, а щоб рівномірно розподіляти потік пасажирів і зменшувати черги. Втім, кількість безкоштовних слотів обмежена, а якщо запізнитися до призначеного часу, доведеться ставати у звичайну чергу.

Де доступна безкоштовна пріоритетна перевірка

У Великій Британії сервіс працює в:

Лондонському аеропорту Лутон (Prebook Security) – слот можна забронювати за 4 дні або не пізніше ніж за годину до прибуття на контроль. Послуга діє з 03:00 до 15:00 не для всіх рейсів.

Аеропорту Манчестера (TimeSlot) – бронювання відкривається за 60 днів до вильоту. Сервіс доступний з 03:00 до 22:00 для груп до шести осіб.

Безкоштовне резервування також пропонують низка великих європейських аеропортів, серед яких Амстердам (Schiphol); Франкфурт; Рим (Ф'юмічіно); Дюссельдорф; Кельн-Бонн; Гамбург; Ганновер; Ліон.

Правила бронювання відрізняються: в одних аеропортах слот можна зарезервувати за кілька днів до рейсу, в інших – лише за 72 години або навіть за годину до вильоту.

Що про це відомо

Amsterdam Schiphol (Нідерланди) – Security Timeslot. Забронювати 15-хвилинний слот можна не пізніше ніж за три дні до вильоту. В одному бронюванні – до 10 пасажирів.

Frankfurt Airport (Німеччина) – FRA SmartWay. Бронювання відкривається за 72 години і доступне до семи годин до вильоту. Передбачено 15-хвилинний пільговий інтервал. В одному бронюванні – до п'яти осіб.

Rome Fiumicino (Італія) – QPass. Послуга доступна в терміналах 1 і 3. Забронювати можна за сім днів до вильоту. Допускається 15-хвилинне запізнення або ранній прихід, в одному бронюванні – до дев'яти пасажирів.

Düsseldorf Airport (Німеччина) – DUSgateway. Слот можна забронювати за 72 години і не пізніше ніж за годину до вильоту. Пільговий інтервал – п'ять хвилин. Одне бронювання розраховане максимум на п'ятьох осіб.

Cologne Bonn Airport (Німеччина) – CGN Gateway. Бронювання відкривається за 100 днів до рейсу і закривається за годину до вильоту. Передбачено 10-хвилинний пільговий інтервал. До п'яти пасажирів в одному бронюванні.

Hamburg Airport (Німеччина) – Slot & Fly. Забронювати слот можна за 72 години і не пізніше ніж за годину до відправлення. Пільговий інтервал становить 15 хвилин. Максимум – п'ять осіб.

Hannover Airport (Німеччина) – HAJway. Бронювання доступне за чотири дні і до однієї години до вильоту. Передбачено п'ятихвилинний пільговий інтервал. В одному бронюванні – до п'яти пасажирів.

Lyon Airport (Франція) – ZenLine. Забронювати проходження контролю можна за сім днів і не пізніше ніж за чотири години до рейсу. Пільговий інтервал – 15 хвилин. Одне бронювання може охоплювати до 10 пасажирів.

Чи варто платити за Fast Track

За даними опитування, у більшості аеропортів середній час очікування у звичайній черзі становить менше 20 хвилин, тому платний Fast Track часто не виправдовує витрати. Втім, він може бути корисним у періоди пікового туристичного сезону, в особливо завантажених аеропортах, якщо пасажир запізнюється на рейс або має короткий час на пересадку.

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