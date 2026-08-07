Українці висловили думку, коли закінчиться війна, - результати опитування

Зростає кількість українців, які готові терпіти війни й надалі.

Менше четвертої частини громадян України вважають, що російська війна може закінчитися у цьому році. Більше половини очікують на закінчення війни у 2027 році і навіть пізніше. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 20 липня-3 серпня 2026 року.

Думка українців щодо термінів закінчення війни

Зокрема, у громадянам запитали, коли може закінчитися війна.

Дослідження демонструє, що лише 21% українців очікують, що війна завершиться хоча б до кінця цього року: 16% думають, що це станеться восени-взимку цього року, а 5% - у найближчі декілька тижнів, до кінця літа 2026 року.

Відео дня

Водночас, переважна більшість поділяє думку, що це може статися у наступному, 2027-му році. Так, 45% очікують завершення війни або в другій половині 2027 року або пізніше. Ще 15% чекають на це у першій половині 2027 року. 19% не змогли відповісти.

Скільки українців готові терпіти війну

За даними соціологів, від початку 2026-го року спостерігалося зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно – з 65% у січні до 48% у квітні. Водночас між квітнем і липнем-серпнем показник повернувся до майже попереднього рівня. Так, зараз 61% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки буде необхідно.

Водночас зараз більш короткий період, декілька місяців-пів року, готові терпіти 20% респондентів (у квітні було 29%).

Разом з тим, порівняно із квітнем у всіх регіонах є тенденція до зростання частки тих, хто готовий терпіти, скільки буде необхідно. Зокрема, у Києві показник зріс з 61% у квітні до 69% зараз (і це на тлі інтенсивної кампанії ударів по столиці).

Як українці оцінюють ситуацію на фронті

Окрім того, оцінюючи ситуацію на фронті, 77% опитаних громадян вважають, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний опір. Лише 12% думають, що опір України є скоріше безнадійним і приреченим. Ще 11% не змогли дати відповідь.

Чи є підтримка у сценарію виведення військ з Донеччини в обмін на гарантії безпеки

соціологи запитали про думку українців з приводу сценарію, якщо Україна виводить війська з підконтрольної частини Донеччини в обмін на гарантії безпеки від США і Європи.

Як свідчать результати опитування, 60% українців вважають таку умову передачі решти Донбасу Росії абсолютно неприйнятною. Однак, 27% вважають, що це буде складна умова, але цілком прийнятна, і лише 5% легко погоджуються з цією умовою.

Як зауважують соціологи, у всіх регіонах України більшість відкидає пропозицію виведення українських військ в обмін на гарантії безпеки. Разом з тим, порівняно з квітнем дещо зросло неприйняття такої пропозиції у місті Київ, у Центрі, Півночі та на Сході країни.

Окремо звертається увага на думку мешканців столиці. Попри нещадну кампанію бомбардувань Києва балістичними ракетами та іншими засобами, готовність мешканців міста схвалити пропозицію навіть знизилася – з 34% до 26%. Натомість частка тих, хто категорично проти, зросла із 62% до 69%.

Ставлення до завершення війни на нинішній лінії фронту

Також соціологи поцікавилися думкою громадян стосовно "заморожування" війни на нинішній лінії фронту, без міжнародного визнання окупованих територій частиною Росії і з підтримкою України у формі грошей і зброї.

47% опитаних називають таку умову складною, але загалом прийнятною, а 31% вважають цю умову абсолютно неприйнятною. Лише 12% легко погоджуються з цією умовою.

Методологія опитування

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія).

Опитано було 974 громадян у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

Війна в Україні - прогнози і заяви

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" висловив думку, що Україні доведеться пережити дуже складну зиму, яка буде набагато складнішою, ніж минулорічна.

У червні командувач Десантно-штурмовими військами, Герой України Олег Апостол відзначив, що військові та все мирне населення України повинні остаточно позбутися будь-яких ілюзій щодо швидкого завершення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: