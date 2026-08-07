Не Galaxy і не Pixel: експерти назвали найнадійніший смартфон 2026 року

Перші 13 місць у рейтингу надійності Consumer Report посіли пристрої Phone на чолі з iPhone 16 Pro Max,

Корпорація Apple стала лідером нового рейтингу надійності смартфонів від Consumer Reports. Незважаючи на те, що більшість покупців обирають між iPhone та Samsung Galaxy, саме пристрої Apple отримали найвищі оцінки за стабільність роботи та довговічність, пише BGR.

Найнадійнішим смартфоном експерти назвали iPhone 16 Pro Max. Друге та третє місця посіли iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. Загалом перші 13 місць у рейтингу надійності Consumer Report зайняли моделі iPhone різних поколінь.

Samsung Galaxy S25 Ultra показав найкращий результат серед пристроїв на базі Android. А ось компанія Nothing із моделями Nothing Phone 3a та 3a Pro опинилася в кінці рейтингу, отримавши найнижчі оцінки за надійністю та задоволеністю користувачів.

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Дослідження ґрунтувалося на аналізі даних про понад 180 тисяч телефонів, придбаних у період з 2019 по 2025 рік, випробуваннях на міцність та оцінках експертів і користувачів. У відгуках про iPhone 16 Pro Max власники зазвичай хвалять якісну збірку, міцність корпусу та продуктивність. Хоча деякі скаржаться, що батарея може розряджатися швидше, ніж очікувалося.

Виробник сам наголошує на довговічності пристроїв. Apple заявляє, що розробляє смартфони з розрахунком на тривалий термін служби, враховуючи реальні сценарії використання. Перед випуском компанія тестує 10 тисяч iPhone на стійкість до падінь, впливу рідини та інших ситуацій, які можуть виникнути під час звичайної експлуатації.

Експерти відзначають, що сучасні смартфони загалом стали значно надійнішими. Більшість проблем пов’язана не з поломкою самого пристрою, а з поступовим зносом акумулятора, який з часом втрачає ємність.

Користувачі дедалі частіше купують телефони на кілька років уперед, тому надійність стала не менш важливою характеристикою, ніж потужний процесор чи кількість камер. Виробники роблять ставку на більш тривалу програмну підтримку та якісну збірку. У результаті навіть недорогі моделі сьогодні здатні стабільно працювати протягом 5+ років.

Раніше експерти визначили найкращий бренд Android-смартфонів за рівнем задоволеності користувачів. Лідер рейтингу отримав 81 бал із 100, випередивши найближчих конкурентів – Google і Motorola.

УНІАН розповідав про смартфон за 200 доларів, якого більшості користувачів вистачить з головою. Модель забезпечує тривалу автономну роботу, підтримку бездротової зарядки та рідкісні для бюджетного класу функції.

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