Сінгапур посадить мільйон дерев на вулицях: для чого це знадобилось

Дерева здатні значно зменшити відчуття спеки, однак такий метод має як переваги, так і недоліки.

Поки багато мегаполісів вкладають мільярди доларів у високотехнологічні системи боротьби з екстремальною спекою, Сінгапур обрав простий шлях – зробив ставку на масове висаджування дерев.

Дослідження показали, що густа тінь не тільки робить вулиці комфортнішими, а й знижує температуру повітря, пише Antena3. Зокрема, в офіційному каталозі Cooling Singapore, який містить десятки заходів щодо боротьби з перегріванням міст, зазначено, що затінені деревами вулиці можуть бути прохолоднішими на 0,9–2,6 градуса Цельсія. Для Сінгапуру це особливо важливо, оскільки там перегрів у середньому сягає 4 градусів, а в найспекотніші години може перевищувати навіть 7 градусів.

Однак наведений показник у 2,6 градуса ґрунтується не на дослідженнях у Сінгапурі. Його було отримано в ході експерименту німецьких вчених, які влітку 2013 року вивчали вплив шести видів дерев на вулицях Дрездена. Тоді дослідники дійшли висновку, що дерева з густою кроною та високою здатністю випаровувати вологу охолоджують навколишнє повітря найефективніше.

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Що показали дослідження в Сінгапурі

Більш свіжі дослідження, проведені вже на вулицях Сінгапуру, дали дещо іншу картину.

Наприкінці 2024 року вчені порівняли 20 пар ділянок – під прямим сонцем і в тіні дерев, навісів, автобусних зупинок та будівель. Виявилося, що температура повітря в тіні знижувалася приблизно на 1 градус, проте люди відчували різницю набагато сильніше.

Використовуючи універсальний індекс теплового клімату (UTCI), який враховує температуру, вологість, сонячне випромінювання та рух повітря, дослідники встановили, що тінь робить навколишнє середовище в середньому на 3,1 градуса комфортнішим. У районах, де крони дерев покривали близько 80 % території, ефект сягав 3–5 градусів.

За словами авторів дослідження, дерева слід розглядати не як елемент благоустрою, а як повноцінну міську інфраструктуру, особливо для людей, які щодня проводять багато часу під відкритим небом.

Дерева допомагають економити електроенергію

Ще одне дослідження, опубліковане у 2025 році, показало, що головна користь дерев полягає не стільки в охолодженні повітря, скільки в захисті будівель від нагрівання. Зокрема, коли тінь падає на стіни та вікна, приміщення нагріваються значно менше, а кондиціонери споживають менше електроенергії.

Для спекотного та вологого клімату Сінгапуру потенційна економія енергії влітку оцінюється в 6–9%. У більш сухих містах, наприклад Ер-Ріяді чи Феніксі, цей показник може сягати аж 17%.

При цьому вчені попередили: занадто велика кількість дерев в умовах високої вологості може мати зворотний ефект. Випаровуючи воду, рослини підвищують вологість повітря, а на її видалення кондиціонерам доводиться витрачати додаткову енергію. Дослідники вважають, що оптимальна площа деревного покриву в таких містах становить близько 40%.

У дерев є й недоліки

Незважаючи на очевидні переваги, фахівці зазначили, що озеленення не можна вважати універсальним рішенням.

Аналіз майже 200 досліджень показав, що густі крони здатні затримувати тепло після заходу сонця, через що вночі вулиці можуть охолоджуватися повільніше.

Крім того, щільні насадження іноді перешкоджають природній циркуляції повітря. Для Сінгапуру, де швидкість вітру й без того невисока, це може стати серйозною проблемою, оскільки втрата прохолодного бризу частково зводить нанівець ефект від затінення.

Мільйон нових дерев

Незважаючи на ці обмеження, влада Сінгапуру продовжує масштабну програму озеленення. У рамках ініціативи "Один мільйон дерев" країна планує висадити мільйон нових дерев. Наразі очікується, що мета буде досягнута вже до кінця 2027 року – на три роки раніше від початкового терміну.

Однак фахівці нагадують, що ефект не з’явиться одразу. Молодому дереву потрібно близько 10 років, щоб сформувати крону, здатну забезпечити помітну тінь.

Саме тому вчені рекомендують комбінований підхід: висаджувати дерева там, де можна чекати на їхнє зростання, а в місцях, де захист від сонця потрібен негайно, використовувати навіси та інші штучні конструкції.

Автори досліджень підкреслили, що цифру в 2,6 градуса не варто сприймати як гарантоване зниження температури на кожній вулиці. Швидше, це максимальний потенціал правильно висаджених дорослих дерев. При цьому їхня головна цінність полягає не тільки в охолодженні повітря, а й у зменшенні теплового випромінювання, підвищенні комфорту людей та зниженні нагрівання міських будівель.

Інші новини про клімат

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія висадила 159 млн дерев у пустелі. Тепер стало відомо, що з цього вийшло. Зазначалося, що озеленення охопило не лише пустельні території країни. Мільйони дерев було висаджено вздовж автомагістралей, відновлюються пасовища, парки та зелені зони.

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