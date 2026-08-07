'Укрзалізниця' змінює маршрути низки поїздів

В компанії пропонують альтернативи, якими можуть скористатися пасажири.

"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути низки поїздів на Дніпровському, Харківському та Запорізькому напрямку через погіршення безпекової ситуації, повідомляють у компанії.

На деяких напрямках пасажири можуть скористатися наступними автобусними трансферами:

⁠Кривий Ріг – Дніпро;

⁠Пʼятихатки – Дніпро;

⁠Лозова – Орілька.

Окремо в "Укрзалізниці" звернулися до українів, які прямують до станцій Кам'янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ та Верхньодніпровськ. В компанії зазначили, що пасажири поїздів №32 Перемишль – Запоріжжя, №86 Львів – Дніпро, №286 Львів – Дніпро, №42 Трускавець – Дніпро або №40 Солотвино – Запоріжжя можуть доїхати до потрібної станції електропоїздом із Дніпра:

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⁠6035 Дніпро – Пост Списання (час відправлення з Дніпра о 16:42);

⁠6037 Дніпро – П'ятихатки (17:34);

⁠6043 Дніпро – П'ятихатки (20:20).

При цьому купувати новий квиток не потрібно – наявний діятиме для посадки на електропоїзд без доплат, зазначають в "Укрзалізниці".

Крім того, поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку будуть обмежувати по Тернополю та Львову з подальшою пересадкою, що дозволить швидше повернутись до курсування за розкладом.

Це стосується наступних поїздів:

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№87/88 Дніпро – Ковель (з Ковеля відправка орієнтовно +2:30);

№ 83/84 Дніпро – Мукачево (зворотне відправлення орієнтовно +2:00).

Затримки також стосуються поїздів:

№285/286 Дніпро – Львів (зі Львова вийде +2:00);

№3/4 Дніпро – Ужгород (зворотно №29 Ужгород – Київ +1:00);

№85/86 Дніпро – Львів (зі Львова №128 вийде +3:00);

№119/120 Дніпро – Холм (зворотно №24 Холм – Київ +7:00);

№120/119 Холм – Дніпро (+2:33 із Дніпра).

Пасажири "Укрзалізниці" можуть отримати деталі по своїх рейсах через персоналізовані сповіщення у застосунку. В компанії зазначають, що готові приймати пасажирів з квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня.

Укрзалізниця – останні новини

З поточного місяця українцям стало простіше подорожувати до Німеччини. Відбувся запуск нового міжнародного поїзду Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Його маршрут проходить через такі польські та німецькі міста, як Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах, з зупинками у Празі та Остраві.

А між Києвом і Варшавою планують запустити новий щоденний поїзд. Управління залізничного транспорту Польщі отримало запит від PKP Intercity щодо наміру запустити комерційне пасажирське сполучення за маршрутом Варшава-Західна – Дорогуск (кордон) – Варшава-Західна у складі міжнародного маршруту Варшава-Західна – Київ-Пасажирський – Варшава-Західна.

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