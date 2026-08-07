В Україні випустять пам’ятну монету на честь Іоанна Павла II

Нова монета продовжить традицію, пов’язану з українсько-польською солідарністю.

Національний банк України ухвалив рішення у 2026 році випустити пам’ятну монету, присвячену Святому Папі Римському Іоанну Павлу II та 25-річчю його історичного Апостольського візиту до України.

Як передає кореспондент УНІАН, ідею майбутнього випуску представили голова НБУ Андрій Пишний та посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.

Апостольський візит Іоанна Павла II до України відбувся у червні 2001 року. Під час перебування в Києві Папа назвав себе другом українського народу та наголосив на європейському покликанні України.

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"Сьогодні ми презентуємо рішення – зберегти в металі пам’ять про людину та ідеї, які через 25 років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода. Гідність. Європейське покликання України", – сказав Пишний.

За словами Юраша, рішення НБУ важливе не лише як вшанування самого Іоанна Павла II, а й його духовної та інтелектуальної спадщини.

"Це надзвичайно важливе рішення підтверджує персональне долучення як до постаті самого Святого Іоанна Павла ІІ, так і до всієї інтелектуально-духовної площини, у якій він є безперечно найвеличнішою особою", – зазначив посол.

Також під час заходу було вшановано пам’ять польського волонтера Марека Русека-Вольського, який протягом кількох років доставляв гуманітарну допомогу жителям східних регіонів України. Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило його загибель в Україні внаслідок російських воєнних дій.

У НБУ наголосили, що нова монета продовжить традицію, пов’язану з українсько-польською солідарністю. Зокрема, у 2023 році НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам’ятних монет "Дружба та братство – найбільше багатство".

Деталі щодо дизайну, номіналу та тиражу монети Нацбанк повідомить пізніше.

Пам'ятні монети НБУ - останні новини

У липні Нацбанк ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні".

15 травня НБУ ввів у обіг дві нові пам’ятні монети - "Розстріляне відродження. Іван Падалка" та "Розстріляне відродження. Майк Йогансен".

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