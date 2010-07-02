Попов попередив: метро у Києві може стати по 2 гривні

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявляє про можливе підвищення вартості проїзду в метро Києва до 2 грн. з 1,7 грн. на виконання рішення суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи розглядає міська влада питання підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті.

«Що стосується метрополітену, то там чи на виході, чи є рішення суду (про повернення до 2 грн.). Тобто, там може питання ставитись про підняття тарифу на проїзд. По інших перевезеннях так питання не стоїть», - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, про рішення суду його днями поінформував заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, який займається цим питанням. «Я детально ще у цьому не розібрався. Якщо є рішення суду, то хто з нас може його зупинити, якщо воно пройшло всі апеляційні інстанції? Безумовно, що у рамках діючого законодавства воно повинно вступити в силу», - додав перший заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, вартість однієї поїздки у столичному метрополітені була підвищена наприкінці 2008 року до 2 грн.

Антимонопольний комітет України визнав таке підвищення не обгрунтованим. 12 січня 2009 року на засіданні АМК, яке відбулося за участю мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, була досягнута домовленість про зниження з 23 січня вартості проїзду в метро до 1,7 грн.

Згідно з розпорядженням мерії, тарифи на проїзд у метро були знижені з 31 січня 2009 року на 30 коп.