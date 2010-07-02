Герман обіцяє журналістам «незалежних охоронців»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не допустить згортання демократії в Україні, заявляє заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, вона наголосила: “Є кілька дуже суттєвих аргументів, які свідчать на користь того, що Президент ЯНУКОВИЧ не допустить згортання демократії в Україні. Перший з них – ухвалена цього тижня концепція Громадського телебачення, яку за ініціативою Президента України розробила Громадська гуманітарна рада, яка створена главою держави. Фактично ми зробили за кілька місяців те, чого не могли зробити всі українські влади за усі роки існування Незалежності. Вже у вересні проект закону про Громадське телебачення буде внесений у Верховну Раду і його підтримає наша коаліція. Громадське незалежне телебачення з ілюзорної ідеї стає реальністю. І це найкраща відповідь тим, хто говорить про те, що влада тисне на пресу”.

Також Г.ГЕРМАН заявила, що до роботи над процесом розширення свободи преси в Україні залучено авторитетного європейського експерта, який працює з Європейською Комісією та організацією «Репортери без кордонів», Жана МАРТАНА.

“І ми працюємо над створенням в Україні незалежної охоронної агенції, яка буде боронити права журналістів. Таким чином, ініціативи Президента на тему розширення свободи преси дуже швидко і ефективно реалізовуються. І це позитивний процес. Ми будемо його продовжувати”, - підкреслила Г.ГЕРМАН.

“У відповідь на тривоги Девіда КРЕМЕРА (старший аналітик Фонду Маршала у Вашингтоні, колишній помічник Держсекретаря США – УНІАН), якого я дуже шаную, можна з упевненістю сказати, що ми вміємо також виправляти свої помилки. І вміємо швидко реагувати на ті виклики, які стоять на шляху – бо не помиляється лише той, хто нічого не робить. Нема такої влади, яка є непомильною. Але погана та влада, яка не вміє визнавати і виправляти свої помилки”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

Вона нагадала про інцидент в Українському Католицькому університеті, коли до ректора о.Бориса ГУДЗЯКА приходив офіцер СБУ. “Голова Служби безпеки Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ цими днями побував у Католицькому університеті і зустрічався з ректором. Він приніс о.Борису ГУДЗЯКУ вибачення і ректор прийняв їх. Між ними відбулася щира і відверта розмова”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Також вона висловила переконання, що інцидент з представником фонду Конрада Аденауера буде вичерпано в гідний спосіб.

На думку заступника глави Адміністрації Президента, “варта всіляких похвал” позиція Президента В.ЯНУКОВИЧА у ставленні до законопроекту №2450, який обмежував свободу зібрань громадян.

“До речі, цей законопроект був внесений в парламент Юлією ТИМОШЕНКО. І опозиція почала його критикувати лише тоді, коли втратила владу. Перебуваючи при владі, ТИМОШЕНКО намагалася на законодавчому рівні обмежити свободу зібрань громадян. Віктор ЯНУКОВИЧ заявив чітко та однозначно – він не підпише закон, якщо до нього не будуть внесені поправки, які гарантуватимуть свободу зібрань громадян. І тим ще раз підтвердив – його декларації про демократичний європейський курс України підкріплені ділом”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

Також вона нагадала, що всього за 100 днів президентства В.ЯНУКОВИЧА порушено 560 кримінальних справ проти корупції.

“Але тих чиновників, які виявляють факти корупції (і в середовищі нинішньої, і в середовищі вчорашньої влади), намагаються дискредитувати і усунути з посад… І роблять це ті сили, які прагнуть перешкодити Президентові боротися з корупцією”, - вважає Г.ГЕРМАН.

“Словом, на ті тривоги, які висловлює Девід КРЕМЕР, ми маємо відповідь. Ми йдемо правильним шляхом. Було б нещиро говорити, що нема на цьому шляху вибоїн. Але на пострадянському просторі демократична дорога важка. Ви знаєте, які дороги в Україні, пане КРЕМЕР. Ми відновимо їх – у прямому і переносному розумінні цього слова. Ми пам’ятаємо, що і така велика демократична держава, як США, теж починала з побудови доріг, демократичних у тім числі”, - резюмувала Г.ГЕРМАН.

*** У статті Д.КРЕМЕРА "Із усіх зупинок Державного секретаря Гіларі КЛІНТОН у майбітній подорожі Європою немає важливішої, ніж Україна", опублікованій на сайті DailyUA, йдеться, що Україна “йде неправильним шляхом - про що свідчить тривожно швидке згортання її демократичних надбань. Багато з цих надбань опинилися у небезпеці, адже значення того, що Україна просувається до недемократичної, якщо навіть не авторитарної системи управління, буде величезним не лише для держави, але і для Європи та Сполучених Штатів. Україна проходить критичну точку щодо можливості визнання її європейською, вільною, стабільною. Тому для КЛІНТОН вкрай важливо донести до нової української влади стурбованість Сполучених Штатів з приводу недавніх подій, та велику надію на те, що Україна у своєму демократичному розвитку лише зійшла на узбіччя, але не зайшла у глухий кут.

У статті Д.КРЕМЕРА зазначається, що Г.КЛІНТОН під час перебування в Україні "має озвучити: пане Президент, ви маєте звільнити керівництво СБУ та/або міністра внутрішніх справ, або інших місцевих чиновників, якщо тиск та атаки на журналістів будуть тривати. Це – єдиний шлях повернути свободу ЗМІ. Ви і ваші міністри повинні уникати підбурення суперечок навколо проблем української ідентичності, мови, культури, особливо для мешканців західної частини країни; таким чином ви лише поглиблюєте роз’єднання країни. Припиніть дозволяти посадовим особам турбувати релігійні і неурядові організації, впливати на свободу зібрань. Проявіть толерантність до різноманітності, до критики (закордонної та місцевої) вашої влади. Агресивніше боріться з корупцією – зокрема серед ваших посадовців – а не лише щоб звести старі рахунки".