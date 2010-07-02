Янукович зізнався Клінтон, що іноді його робота «видається жорсткою»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив Держсекретарю США Гіларі КЛІНТОН, що іноді робота, яку він проводить зі створення ефективної системи влади, може видаватися жорсткою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з Г.КЛІНТОН, яка відбулася сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що дуже радий бачити Г.КЛІНТОН у Києві, і висловив задоволення тим, що Г.КЛІНТОН дотрималася попередньої домовленості про здійснення офіційного візиту в Україну.

Президент висловив сподівання, що українська й американська сторони матимуть сьогодні цікаву, конструктивну розмову.

«Вдячний за послідовну політику США, спрямовану на розвиток наших стратегічних відносин. Найголовніше, що цей стратегічний діалог дає велику надію. Для нас це дуже важливо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також нагадав, що під час зустрічі з Г.КЛІНТОН у Вашингтоні пообіцяв Держсекретарю США, що створить в Україні ефективну систему влади.

«Така робота іноді видається жорсткою після 5 років безладу, який був в Україні. Водночас ми виконуємо план, який намітили: проведення стратегічних, економічних реформ в Україні», - заявив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив вдячність уряду США, який сприяє залученню до проведення в Україні реформ високопрофесійних консультантів світового рівня.