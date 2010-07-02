ТСН просить "Українську правду" дотримуватися журналістської етики
Слова журналіста перекрутили?
ТСН просить журналістів "Української правди" дотримуватися принципів професійної етики, пишучи про своїх колег. Відкритий лист до УП розміщений на сайті Телевізійної Служби Новин телеканалу 1+1 за підписом шеф-редактора Олексія Рогатніка.
Останнім часом "Українська правда" пильно стежить за редакційною роботою ТСН, йдеться у листі. Це могло би лестити, якби мова йшла про реальні події в колективі. Останній же пасаж "правди" про "цензуру на ТСН" - не тільки фальшивка. Він виставляє в неприємному світлі одного зі співробітників нашої редакції, журналіста Григорія Жигалова.
Журналісти "Української правди" пішли на провокацію та використали слова Жигалова у своїй інтерпретації, розповідаючи історію про нібито відцензурований сюжет про конфуз, який стався на бізнес-форумі Україна - Шрі-Ланка за участю президента України Віктора Януковича.
- Мої слова представили некоректно, - заявив Жигалов. - У першу чергу, хочу підкреслити - не джерела на 1 +1 "повідомили" "Українській правді" (тобто поскаржилися, як це подано в опублікованому повідомленні), а кореспондент "Української правди" в приватному спілкуванні запитав у мене, чи правда, що матеріал не був показаний в ефірі. Я підтвердив, що матеріалу в ефірі не було, і додав, що причини мені невідомі. (На телебаченні причин можуть бути десятки - від технічних збоїв до банального "не встигли".) Коли мені стало відомо, що зміст нашої розмови збираються опублікувати, я ще раз підкреслив, що не був учасником тих подій, тому не знаю причин, через які сюжет не вийшов в ефір. Публікація "Українською правдою" того чи іншого матеріалу - це внутрішня справа редакції "Української правди", і я не маю права на неї впливати, але я попросив, щоб деталі журналісти дізнавалися безпосередньо у випускового режисера або редактора ТСН.
Незважаючи на це, журналіст "правди" опублікував повідомлення у вигаданій ним інтерпретації. При цьому додавши, що нібито його "співрозмовник" на "1+1" заявив, що матеріал пішов у нічному випуску, так як цей випуск є менш пріоритетним, і тому менше цензурується. Це твердження також є брехнею. А слова "менш пріоритетний" відносно будь-якого випуску ТСН, є для кожного з нас щонайменше образливими.
Ми не обговорюємо "на стороні" технічні нюанси та редакційну політику нашого каналу, не даємо нікому з цього приводу звіт. Але на цей раз, як виняток для "Української правди", готові розповісти, що сюжет про конфуз з банером на бізнес-форумі не вийшов о 19.30 із суто технічних причин - а саме через відсутність відеоряду. Більше того, цей сюжет в принципі був ініційований редакторами ТСН, над ним працювали в останній момент і просто не встигли отримати з пулу досить якісне зображення тієї самої літери "ы". А цитата "Української правди", з посиланням на "співрозмовника" про те, що сюжет був змонтований задовго до основного випуску, є брехнею.
Такі випадки в нашій роботі бувають, кожного дня ми працюємо в "живому" режимі і приймаємо оперативні рішення. Приміром, 17 червня в ТСН був проанонсований сюжет про ситуацію навколо Софії Київської, але в ефір сюжет так і не вийшов - його банально не встигли змонтувати. Чому ж у цій технічній недоробці ніхто не вгледів проявів цензури і тиску на ЗМІ?
Вчора ми з колегами на щотижневій летючці в ньюз-румі обговорили ситуацію, що склалася, і прийняли рішення написати цей відкритий лист від імені колективу ТСН. Ми звертаємося до наших колег з "Української правди" з проханням бути коректними і дотримуватися елементарних законів журналістської етики.